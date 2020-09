Repuntan casos de COVID-19 en Mariano Escobedo

La apertura de espacios de recreo, establecimientos comerciales balnearios y gimnasios en municipios de la región, sumarán un repunte de nuevos casos de COVID-19, principalmente en la zona urbana de municipios.



En el caso del municipio de Mariano Escobedo, la zona de unidades habitacionales tiene un mayor riesgo por su colindancia con Orizaba, donde se sitúa el mayor número de contagios. Acumula 202 confirmados, 10 sospechosos y 17 decesos, con una población de 32 mil habitantes.



Mariano Escobedo se sitúa en el sexto lugar de número de contagios sólo después de Córdoba, Orizaba, Río Blanco, Ixtaczoquitlán y Nogales y es en la zona urbana donde converge el grueso de casos.



Baldomero Montiel Estévez, alcalde de este municipio, dijo que las cifras que maneja la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado no coinciden con la realidad que se vive en cada uno de los municipios, así como tampoco los semáforos que para algunos casos siguen en rojo y para otros en naranja.



La responsabilidad ha recaído en los Gobiernos Municipales, así como en las familias que prácticamente deben asumir las consecuencias de no aplicar las medidas preventivas. El anuncio que hace el Gobierno Federal es de mantenerse en casa, usar el cubrebocas, el gel antibacterial y evitar en la medida de lo posible los espacios concurridos.





En el caso de Mariano Escobedo, han sido dos empleados municipales que han perdido la vida, tras infectarse de COVID-19, en tanto que dos policías resultaron positivos, cuatro ya se recuperan y cuatro empleados de confianza están en el proceso.



Cabe señalar que en la zona urbana se tienen los mayores registros de contagio, en tanto que en la zona rural, las cifras se mantienen a raya debido a que los pobladores únicamente bajan a surtirse de mercancías, mas no a interactuar en municipios considerados de alto riesgo.



Ixhuatlancillo es otro de los municipios que tiene zona urbana, rural e indígena pero es en la zona urbana donde se asientan unidades habitacionales o fraccionamientos colindantes con Orizaba, donde se mantiene el mayor registro de casos confirmados.



La apertura de espacios de recreo en Orizaba ha causado polémica. Sin embargo, las autoridades están conscientes de que la responsabilidad ahora es de los ciudadanos, aunque todavía hay quienes no acatan las disposiciones preventivas e incluso ya circulan sin cubrebocas y sin las más mínimas medidas de higiene.