Repuntan ventas en mercado “Miguel Rebolledo” de Coatepec, por Día de Muertos

Comerciantes de Coatepec que tienen sus negocios en el mercado “Miguel Rebolledo” reportaron que las ventas de productos alusivos al Día de Muertos han ido al alza en esta temporada.Algunos advierten que los costos de algunos artículos aumentaron respecto a años pasados pero los productos tradicionales, aquellos que más buscan los compradores, permanecen casi igual.En el caso de las veladoras consideran que su aumento es exorbitante, pues de pasar a costar regularmente 13 pesos, actualmente valen 17. Los comerciantes han dicho que los precios dependen del tipo de veladora, por lo que generan alternativas más sencillas para no impactar en la economía de la población.Los vendedores aseguran que el aumento de precios viene de los proveedores, lo que les obliga a que ellos también eleven costos en el mercado.Quienes comercian con las tradicionales calaveritas de chocolate explicaron que, en su caso, los precios se han mantenido.Los que se dedican a la venta de canastas de papel picado reportaron ventas muy bajas, a pesar de que ese producto tampoco tuvo modificaciones de precio:“Ayer no vendí mucho, unas diez si acaso, esperamos que a partir de mañana la venta sea mayor y que la gente no se olvide de comprar sus canastitas que sirven para colocar los dulces o el jamoncillo”, señaló Ernesto, vendedor de estos artículos.