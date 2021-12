Repunte en el Mercado “Hidalgo” por temporada navideña no superó expectativas

Locatarios del mercado “Miguel Hidalgo”, en el puerto de Veracruz, aseguran que las ventas han sido menores a lo que esperaban durante esta temporada vacacional navideña, a pesar de que se alistaron, la afluencia aún no repunta.De acuerdo con Paulina Herrera Saviñón, secretaria de Acuerdos del mercado, la actividad incrementó a un máximo de 60 por ciento pero preveían que estarían con mayor repunte desde el preludio de Nochebuena.“Nos aumentó en un 60 por ciento. La verdad esperábamos un poquito más de afluencia en la temporada decembrina. Nos preparamos con todo pero no han estado muy buenas las ventas. Cerramos la última semana con un poquito más la afluencia de turistas, aquí en el mercado”.Afirman que las instalaciones se han adecuado para que lleguen los consumidores sin riesgos de contagio de COVID-19, no obstante, aún mantienen un registro bajo.“Contamos con las medidas sanitarias, tenemos lavaderos para el lavado de manos, gel, cubrebocas y estamos esperando. Tenemos de todo, desde alimentos, mariscos, piñatas, todo para las compras de cenas de fin de año”, señaló.El aumento de todos los productos de la canasta básica que ha originado que se incrementen precios, tampoco ha ayudado a que sus ventas repunten.