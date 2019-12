Repunte en ventas de diciembre no fue lo esperado: CANACO Orizaba

Aunque este año ha sido complicado para las empresas, debido a los cambios que hay en el tema fiscal, el 2020 podría ser más complejo, consideró Mario Ríos Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en Orizaba.



Indicó que el tema de la facturación inmediata con las tarjetas de crédito y débito no está claro aún, por lo que tendrán que esperar a que la autoridad hacendaria informe cómo se estará trabajando en esta parte.



Por lo que respecta a las ventas, el representante de los empresarios de la zona comentó que no se tuvo el repunte que se esperaba, ya que el aumento en éstas fue de alrededor de 10 por ciento y se limitó a ciertos rubros.



Comentó que los giros de zapaterías, ropa y regalos son los que se vieron beneficiados en esta temporada decembrina, aunque sus ventas no fueron como en otros años.



Mencionó que a lo largo del año, el sector de la construcción se vio afectado por la falta de obra pública, mientras que las pocas privadas que se lograron no siempre resultaron como lo esperado porque la gente tenía problemas de liquidez y a veces no concluía las edificaciones.



Ríos Alvarado expresó que se espera que el próximo año se vea actividad en este tema y con ello haya un mayor circulante.