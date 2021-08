Requiere COLVER más recursos para modelo híbrido de clases

Aunque El Colegio de Veracruz (COLVER) también prevé el retorno a las clases este lunes 30 de agosto; su rector, Mario Raúl Mijares Sánchez, señaló que requieren de más recursos para poder habilitar las aulas y prepararlas para la enseñanza híbrida (presencial y virtual) y así atender a los estudiantes que no quieran asistir físicamente.



En entrevista, sostuvo que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) les transfirió dinero ayer jueves, aunque dijo desconocer el monto, mismo que será empleado para la compra de equipos tecnológicos que permitan la transmisión de las clases por videoconferencia.



“Aquí tenemos un problema porque nos agarró la puerta con los dedos ahí y no tenemos las suficientes cámaras, suficientes computadoras, micrófonos, todo el equipo. Afortunadamente, Finanzas, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), apenas ayer nos bajó algunos recursos para comprar equipos”, expresó en entrevista.



Mijares Sánchez destacó que ahora se toparon con el problema de que los distribuidores no tienen la posibilidad de suministrar los aditamentos que requieren en el COLVER, porque deben estar debidamente empadronados ante la SEFIPLAN.



“Tenemos ahorita un problemilla pero lo vamos a solventar con este tipo de cosas”, aseguró y al ser cuestionado sobre el monto total que requerirían para comprar los equipos, contestó que “la verdad es que ahí sí me pierdo, soy retontito para hablar de dinero”, negando que se trate de millones de pesos.



El Rector invitó a los jóvenes que cursan Licenciaturas, Maestrías y Doctorados a que acudan a las clases presencial, exponiendo que si los estudiantes de Educación Básica lo harán, “¿por qué los jóvenes no van a poder venir?”.



Según él, se trataría de “flojera, hay que quitarse la flojera mental y sobre todo el apanicamiento. Hay mucho miedo, la verdad. El 30 de agosto comenzamos, insisto, las clases van a ser aquí (la sede principal) y allá en el Instituto de Administración Pública (IAP) porque aquí ya no cabemos”.



En ese sentido, expuso que esas instalaciones que eran privadas ahora son del COLVER, “junto con un terreno de 2 mil metros que está ahí enfrente y estamos en la posibilidad en que se construyan más aulas por la cantidad de alumnos que tenemos (800)”.