Requisitos para candidaturas independientes son discutibles, pero necesarios: INE

Si bien reconoció que los requisitos que se imponen a los aspirantes para lograr una candidatura independiente son difíciles de cumplir, el vocal Ejecutivo y presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, señaló que se deben establecer estos criterios para que no cualquiera que tenga esa intención, pueda postularse en las elecciones.



En entrevista telefónica se mostró a favor de revisar los porcentajes de apoyos ciudadanos que se les exigen a los aspirantes para lograr el registro como independientes, aunque evitó decir si los parámetros actuales son altos y debieran ser menores.



“Son requisitos difíciles, no fácilmente se obtiene la candidatura, sí, es eso es revisable, discutible, se podría buscar posiblemente mejorar como en todas las materias humanas; pero tampoco se trataría de que fuera tan sencillo que cualquier persona pudiera postularse”, expresó.



Para él, una persona que se postula a una candidatura partidista o independiente es porque ya tiene “cierto bono” o reconocimiento social y es identificada en su comunidad y sabe que los ciudadanos le darán su voto.



“No es tan fácil reunir el 2 % de la lista nominal que se requiere, no estamos hablando de cualquier número de personas; pero tampoco partir de cero, alguien que tenga cero posibilidades de obtener apoyo ciudadano, por sí mismo y que dependa de recursos públicos o de otro tipo de cosas, para lograrlo, no digo que sea imposible, pero tendrá que trabajar muy duro para lograr esa posibilidad”, reiteró Cervantes Martínez.



Para obtener una candidatura independiente a las diputaciones federales, los aspirantes además de reunir al menos el 2% de la lista nominal del distrito electoral federal del que se trate, dichos apoyos deben pertenecer a, por lo menos, la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de la ciudadanía que figure en la lista nominal en cada una de ellas.



“Ese es un candado adicional, una exigencia que también le imprime un grado de dificultad. Creo que eso es revisable, no me atrevería a decir si es menos o si es más, cuántas secciones se tiene que necesitar. Eso se tendría que estudiar con mucho detenimiento, lo que sí digo es que como todo lo que se ha ido haciendo en materia electoral, que se ha ido perfeccionando poco a poco, me parece que ese rubro se pudiera perfeccionar”, refrendó.



A decir del vocal Ejecutivo Local del INE en Veracruz, las candidaturas independientes no vienen a suplir a las de los partidos, sino que vienen a reforzar el sistema de postulaciones a cargos de elección popular, porque obliga a las organizaciones políticas a hagan una mejor selección de sus contendientes.



“Siempre existirá el riesgo de que, si no designan a la persona que podrían tener mayores posibilidades dentro de su partido, con su oferta política, para obtener algún triunfo, pues posiblemente opte por la vía independiente y muy probablemente pueda tener un triunfo o un buen resultado”, precisó.



Recordó que antes de existir esta figura ciudadana, se dieron muchos casos de aspirantes partidistas que al no lograr la nominación por parte de la tolda a la que militaban, se iban a otra y con esta lograban la victoria.



Cabe mencionar que, en Veracruz, hay tres aspirantes a candidaturas independientes, se tratan de Ana Cecilia Viveros Martínez, quien se registró por el Distrito 10 con cabecera en Xalapa; Antonio Delgado Camacho, por el Distrito 16 con cabecera en Córdoba y Francisco Jaime García Limón, por el Distrito 15 con cabecera en Orizaba.



Josué Cervantes Martínez aseguró que la convocatoria fue pública y se difundió ampliamente y estas personas fueron las que decidieron presentar su escrito de intención para buscar una Diputación Federal sin el respaldo de un partido político o coalición.