Rescatan a pescadores perdidos en altamar, en Tecolutla

La madrugada de este miércoles dos pescadores que estaban reportados como perdidos en altamar fueron localizados por compañeros; estaban a la deriva en la zona conocida como La Torre.



Se trata de Carlos Said Rojas y Sullivan Flores, quienes desde el pasado lunes fueron reportados como desaparecidos al haber salido a pescar al mar. Ellos habían partido a laborar el lunes a tempranas horas y pero no regresaron por la tarde cuando tenían previsto hacerlo.



Al ver que no volvieron, familiares solicitaron ayuda tanto a sus compañeros pescadores como a las autoridades locales y estatales, aunque sólo tuvieron total apoyo de los otros trabajadores del mar.



Afortunadamente fue alrededor de las 2:00 horas de este miércoles cuando los jóvenes fueron encontrados por sus compañeros pescadores cuando estaban a la deriva 50 kilómetros mar adentro en la zona conocida como La Torre.



Sobre la causa del incidente, uno de los jóvenes explicó que no pudieron regresar debido a que se les “barrió” la propela y no pudieron arreglar el desperfecto.



Estuvieron más de 40 horas dentro de aguas del Golfo de México logrando ser rescatados el día de hoy, sanos y salvos.



Al llegar a tierra fueron revisados por personal médico para descartar cualquier lesión o daño debido a la falta de agua y comida.