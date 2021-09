Rescatan cuerpo de menor en zona colapsada en el Cerro del Chiquihuite

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmaron a EL UNIVERSAL, el rescate del cuerpo de un menor de edad, por su tamaño, en la zona del derrumbe del Cerro del Chiquihuite, que sepultó al menos cuatro viviendas, no obstante, aún no establecieron si es niña o niño, hasta no realizar peritajes y que la familia acuda al reconocimiento de la víctima.



Autoridades de Tlalnepantla presumen que el pequeño cuerpo que rescatistas sacaron la tarde-noche de este martes 14 de septiembre, de un hueco de una de las pesadas rocas, era el de la pequeña Mayrin, el cual iba dentro de una camilla cerrada que sacaron expertos en rescate en espacios confinados.



Apenas hace unas horas el subsecretario de Gobierno del Estado de México Ricardo de la Cruz Musalem, había notificado del hallazgo de indicios de restos humanos, que esperaban fueran de los integrantes de la familia integrada por Paola y sus dos pequeños hijos.



Cabe señalar que, de acuerdo a los estándares internacionales de la ONU, en búsqueda y rescate de personas atrapadas después de las 72 horas del colapso, que se cumplieron ayer a las 13:00 horas con 44 minutos, es muy difícil encontrar personas con vida.



Jorge espera a su familia



Jorge Armando Mendoza López se encontraba trabajando cuando se registró el derrumbe que sepultó su vivienda en la que está “mi esposa Paola Daniela Campos, mi hijo de 5 años Jorge Dilan Mendoza Campos y mi niña Mayrin de tres años”.



“Me siento fatal, devastado. Lo único que quiero es que me los entreguen, a mi esposa y a mis dos hijos, ya es lo único que pido, no pido más”, afirmó con tristeza Jorge Armando Mendoza López el joven, cuya familia quedó atrapada en el derrumbe de rocas del Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge menciona que “ya llevamos aquí desde el viernes 10 de septiembre, hoy ya son tres días y no se sabe nada, aunque sé que sólo queda esperar y tener paciencia”, indicó casi con la voz apagada.