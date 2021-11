Rescate del IPE va bastante bien; ya no es la “caja chica” del Gobierno: Daniela Griego

El rescate del Instituto de Pensiones del Estado, una de las promesas de campaña del ahora gobernador Cuitláhuac García Jiménez, va “bastante bien”, aseguró su directora general, Daniela Griego Ceballos, al afirmar que la estrategia en ese sentido se ha enfocado en tres líneas de acción claras.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, expuso que la primera ha sido garantizar el derecho humano a la seguridad social que tienen los trabajadores al servicio del Estado, pagándoles puntualmente sus pensiones y prestaciones.“Hemos pagado puntualmente las pensiones y prestaciones a 32 mil 292 de pensionados (con corte a octubre) pero tenemos un universo de casi 130 mil derechohabientes, unos activos y pensionados. No sólo pagamos pensiones, pagamos otras prestaciones de Ley como gastos de funeral, devolución de cuotas, pagos proporcionales de aguinaldo”, detalló.Griego Ceballos añadió que también han cumplido con los trabajadores de los hoteles Xalapa y Chachalacas, que administra el Instituto, por lo que durante la pandemia de COVID-19 se aportó y respaldó la entrega de sus salarios.“Garantizamos la seguridad sanitaria de nuestros derechohabientes y de nuestros trabajadores adecuando todas las medidas y los espacios físicos para la seguridad de la derechohabiencia”.Asimismo, aseguró que han implementado una estrategia de fortalecimiento y saneamiento de las finanzas del IPE, por lo que se han invertido de manera adecuada los recursos que recibe tanto en la reserva técnica como en el programa de préstamos, que representan una fuente de ingresos fuerte para la misma.Otra de las estrategias llevada a cabo este año fue el rescate y recuperación de los bienes muebles que repercutirá no sólo en mayor plusvalía, sino también en la generación de ingresos que durante muchos años no recibió.“También hemos trabajado mucho en una línea de acción que tiene que ver con la atención a la derechohabiencia, la atención digna, de respeto a las organizaciones de pensionados, a los sindicatos, a los que integran nuestro órgano de gobierno, que son sindicatos mayoritarios y a los propios trabajadores en una relación diferente”, destacó.La funcionaria estatal negó que ahora el Instituto de Pensiones del Estado sea la “caja chica” del Gobierno, sino que ahora es la caja de ahorro de los que cotizan ante éste.“Hemos revertido ese deterioro que traía el IPE logrando finanzas sanas, logrando confianza de los trabajadores derechohabientes y, sobre todo, dando resultados para pagar lo que nos corresponde y asegurar propiamente el derecho a la pensión como parte de la seguridad social”.Además, expuso que con la política de puertas abiertas ahora escuchan las demandas de un sector vulnerable al ser personas de avanzada edad, como es el caso de los pensionados.“Hemos procurado una relación cordial como debe ser. Es nuestra obligación como servidores públicos y también con las organizaciones sindicales. Trabajamos con más de 200 sindicatos, no sólo los magisteriales, atendemos a sindicatos de los tres poderes, de los órganos autónomos, de los Ayuntamientos”, agregó.En torno a este fondo de contingencia, Daniela Griego precisó que año con año ha ido ganando recursos por casi 500 millones de pesos para situarse ya en mil 667 millones de pesos.“El corte a octubre es que ganamos casi 489 millones de pesos. Es una reserva de recursos que en alguna situación de contingencia el Instituto tiene de dónde pagar pero además es fundamental en su patrimonio. La reserva técnica cierra en octubre con mil 667 millones de pesos”, dijo.Aclaró que aunque es un recurso que se puede usar para hacer frente a las prestaciones en caso de requerirse, aclaró que ello no va a pasar porque los recursos de los pensionados están asegurados sin tocar ese dinero.“Vamos a cerrar con un programa de préstamos que en tres años ha atendido a 19 mil 500 derechohabientes. Hemos ejercido 863 millones de pesos en tres años, hemos beneficiado a más mujeres derechohabientes”, informó al decir que ello ha permitido fortalecer la reserva técnica a la que en tres años le han transferido 141 millones de pesos por estos créditos y 300 mdp por los intereses.Insistió que cerrarán el 2021 con un programa de préstamos fortalecidos, en el que se han ejercicio casi 270 millones de pesos beneficiando a más de 6 mil 500 pensionados y activos.Además, la servidora pública reveló que le pasaron otros 32 millones de pesos ahorrados a la reserva técnica.Para cerrar el año, el IPE estaría inaugurando el Foro Cultural Carmela Rey y concretando la renta del espacio Claudio Estrada que pertenecía al Cine Xalapa y que por muchos años estuvieron cerrados.“Con la anuencia del Consejo Directivo se hizo una inversión importante. Vamos a cerrar con eso. Estamos con el mantenimiento de la Estancia Garnica que está planteado para abrir a inicios de 2022 como un proyecto de atención social a la derechohabiencia, como espacio recreativo, de acondicionamiento físico, de convivencia para el adulto mayor”, detalló.Dijo que el pago de esta prestación significará una erogación de más de mil 200 millones de pesos, la cual está asegurada gracias al trabajo cercano con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).“También para todo el entero oportuno, lo que se retiene el subsidio. Entonces cerraremos bien con el pago oportuno del aguinaldo, con el pago de pensión móvil. Anunciamos hace unos meses el pago oportuno al aumento de la pensión de la gente en la universidad, de los maestros. Ahorita vamos a pagar el del Poder Ejecutivo”, mencionó.Expuso que recientemente concluyeron con la revista de supervivencia que por segundo año consecutivo volvió a ser virtual derivado de la pandemia de COVID-19.“Tenemos una revista virtual, la gente habla vía WhatsApp, acredita y nos permite tener un padrón actualizado. No pagamos pensiones de más”, aseveró que el pagarlas a tiempo da un respiro a la economía estatal y local.La servidora pública expresó que el reto es el fortalecimiento del sistema de pensiones como parte de la seguridad social en el Estado y el compromiso asumido por Cuitláhuac García Jiménez con sus beneficiarios.“Tenemos que diversificar nuestros ingresos, de recuperar adeudos, todavía no terminamos de recuperar adeudos de Ayuntamientos que deben al IPE. Ya es menos y llevamos recuperado, en 46 convenios, 686 millones de pesos de 720 mdp”, especificó.Dijo que esperarán el cambio de administraciones municipales para formalizar otros acuerdos de pago con los nuevos alcaldes.“Tenemos que incorporar nuevos cotizantes. Eso también es un tema de justicia laboral. La gente que trabaja tiene derecho a sus prestaciones que por Ley están. Si aumentamos cotizantes, aumentan nuestros ingresos”.Insistió en que en el IPE se trabajará para seguir desterrando “viejos vicios” y actos de corrupción, para lo cual han implementado un sistema de control interno que debe mejorar en todos los sentidos el desempeño.“Hemos logrado evitar pagos incorrectos o pagos en demasía. Por ejemplo, para pensionados (…) nosotros pagamos el seguro de salud para la familia al IMSS, ya vamos pagados 370 millones de pesos de alrededor de 400 millones anuales que da cobertura a más de 30 mil pensionados con sus beneficiarios”, dijo.En ese sentido, dio a conocer que en tres años encontraron alrededor de mil pagos indebidos a personas que ya había muerto y que ya no necesitaban el seguro de salud, lo que implicó para el Instituto una erogación más de 50 millones de pesos.“Hemos renovado el programa de préstamos y hoy lo podemos otorgar el mismo día con su cheque. Antes podía tardar semanas o hasta meses. Hoy, con la pandemia, también nos obligó a revisar procedimientos”.Daniela Griego expuso que con esto se reducen los márgenes de actos de corrupción o actos fuera de Ley, implementando procedimientos cada vez más claros para lo cual actualizarán su reglamento interior y manuales.“Es una tarea fuerte. El IPE en sí es el reto. El poder sacarlo adelante tiene muchos muchas atribuciones también. Hemos trabajado en eso y creo que 2022 pinta muy bien. Ya cargamos nuestro proyecto de presupuesto a SEFIPLAN. Esperemos que se respete así en el Congreso; estamos solicitando alrededor de 3 mil 500 millones de pesos”, manifestó.Daniela Griego Ceballos expuso que para el siguiente ejercicio fiscal, el proyecto presupuestal total será de más 9 mil millones de pesos, considerando los ingresos propios, mientras que en 2021 cerrarán con un poco más de 8 mil 700 mdp.“Estamos pensando que 2022 va muy bien y el reto es echar andar la Estancia Garnica y el cine (…) vamos a dejar un IPE fortalecido, con finanzas en saneadas, con ahorros, con su portafolio inmobiliario activo, generando ingresos y con un pago de pensiones oportunas, puntuales y todas las prestaciones que la Ley nos establece”, dijo una vez más.Finalmente, la funcionaria estatal dejó en claro que no hay motivo de preocupación, sino de confianza porque es un compromiso del Gobernador de cumplir con los pensionados y con los trabajadores al servicio del Estado.