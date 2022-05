Rescatistas independientes de Orizaba piden ayuda para animales de la calle

Rescatistas independientes de Orizaba se apostaron este sábado en el parque Apolinar Castillo para pedir la ayuda de la población para que les donaran alimento, artículos de limpieza y otros para animales rescatados de la calle.Guadalupe Martínez, representante de la agrupación “Yo soy tu voz”, señaló que hay algunas personas que de manera independiente llevan a cabo el rescate de perritos y gatos que están en situación de calle.Señaló que lamentablemente hay quienes por la situación económica que prevalece han abandonado a sus mascotas pues ya no tienen ni para darles de comer, otras ya nacieron en la calle y los rescatistas ayudan a los que pueden, los atienden y les buscan un dueño.“Estamos recolectando para nuestros hogares temporales alimento, enseres de limpieza, arena para gato y si alguien le sobra un collar o una correa que ya le cambió a su patudo y que ya no le sirve, eso también nos ayuda”, comentó.La animalista explicó que las correas y collares se utilizan cuando no saben el temperamento de algún animalito, pues en ocasiones éstos creen que los van a agredir y están a la defensiva.Comentó que cuando se encuentran con un perrito o gato al qu