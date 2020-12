Reserva técnica del Instituto de Pensiones arrastra déficit de 47%: COPIPEV

Pese a la inversión de 1,508 millones de pesos a Grupo Financiero Value, el Instituto de Pensiones del Estado carga con un déficit de 47 por ciento en la reserva técnica, observó la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Dolores Martínez Amilpa.



"Para alcanzar el monto que la reserva técnica tenía con Fidel Herrera, hace falta más del 47 por ciento, (...) la reserva técnica como Patrimonio del IPE está mermada, no es una institución pública".



Esto, luego que la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Instituto de Pensiones del Estado invertirán la Reserva Técnica del IPE a un año plazo de fijo con Grupo Financiero Value, del banquero Carlos Bremer.



Recordó que durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, parte de la reserva técnica se destinó para el pago de obligaciones; y aunque la ley 287 lo permite, dicho estatuto igual les obliga a reponer.



Así, de 2 mil millones en 2010, la reserva técnica decreció a mil millones en 2016, refirió la jubilada.



"Si bien no es suficiente para poder dar solvencia económica al IPE, a la reserva técnica".



Enfatizó que la reserva técnica se rige por el Consejo Técnico del Fideicomiso de la Reserva Técnica; y del cual, los jubilados y pensionados carecen de cualquier representación.



"De la decisión de ayer, nosotros desconocemos los fundamentos de ir a Value Casa de Bolsa pero sabemos que la reserva sí ha incrementado".