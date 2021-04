Reservan datos de Cuenta Pública 2017 del Gobierno de Veracruz por 5 años

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través de su Comité de Transparencia decidió reservar por 5 años, los procesos de solventación de la cuenta pública 2017 del Gobierno de Veracruz, que fue el primer año de la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



El ente fiscalizador reservó desde el pasado 11 de septiembre de 2018 y hasta el mismo día pero de 2023, las aclaraciones, documentales y solventaciones hechas por ex funcionarios estatales a las auditorias practicadas al Gobierno del Estado de Veracruz.



“Debido a que la documentación está en proceso de análisis, revisión y deliberación de los servidores públicos que dan seguimiento a la acción y tiene la facultad de efectuar el pronunciamiento correspondiente, es que se declara la reserva”, establece parte de la justificación para no brindar datos durante 5 años.



De manera particular, la ASF pide reservar la información de las auditorias 1474 y 1476 relacionadas con el manejo de fondos federales.



La Auditoria Superior de la Federación agrega que parte de la razón para clasificar la información como reservada, es porque contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.