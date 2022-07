Residuos de centro de acopio de plástico y cartón obstruyen calle de Xalapa

Hola, buenas tardes.Nos comunicamos porque estamos viviendo un problema grave en nuestra querida calle.Sucede que desde hace algunos meses se instaló en nuestra calle un centro de acopio de cartón y plásticos.A este centro llegan a dejar sus residuos de cartón y plástico una gran cantidad de camiones oficiales de la limpia pública del municipio de Xalapa.Nuestra calle es la Felix Z Licona de la colonia Rafael Lucio cp 91110. Este centro de acopio se encuentra entre la avenida Lázaro Cárdenas y Manuel María Contreras.Los principales problemas que estamos viviendo a diario los detallamos a continuación:1.- Las bolsas de los residuos las tienen sobre la banqueta y el camellón central, ocasionando que no podamos caminar sobre la banqueta ni el camellón por la obstrucción de los residuos. Cabe mencionar que a 40 metros se encuentra la escuela primaria Dr. Rafael Lucio y tienen que caminar los padres de familia con los niños sobre la calle.2.- Los camiones de la basura obstruyen la calle no permitiendo el paso libre de vehículos.3.- El lugar se está llenando de ratas.4.- Los camiones tiran líquidos dejando un pésimo olor a basura sobre la calle. Además, las bolsas que llenan de residuos de plásticos están todo el día sobre la calle, las cuales también tienen un olor muy desagradable, considerando que va a afectar la salud de nosotros los vecinos.5.- Las camionetas que utilizan los mismos trabajadores del centro de acopio las estacionan en doble fila, en sentido contrario, sobre el camellón llenas de los residuos y también las estacionan enfrente de la escuela primaria por donde caminan los niños.6.- Algo que es indebido es que los camiones de la basura llegan a esperar hasta más de una hora para que puedan descargar los residuos. Estamos seguros de que esto ocasiona un problema de basura con los demás ciudadanos de Xalapa.7.- Continuamente los operadores de dicho centro de acopio consumen bebidas embriagantes y cuando pasa alguna mujer le chiflan o gritan obscenidades.8.- Se intentó hablar con uno de ellos para que corrigieran esto, pero contesto que están bien “amarrados” con un jefe del municipio y que no se van a ir.Necesitamos urgentemente su apoyo.Necesitamos que la 4T defienda al ciudadano común.Muchas gracias.