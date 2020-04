Resienten restauranteros incremento en costo de materias primas por contingencia

Dueños de restaurantes experimentan un incremento en el costo de las materias primas debido a la reducción de actividades no esenciales por la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor.



De hecho, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos (CANIRAC) de Veracruz, Santiago Martínez, admitió de problemas en la logística de entrega y, por consiguiente, alzas en algunos productos.



"Hay una variación de problemas con los proveedores, desde elevación de los precios, dificultades de entrega, atrasos. Se está complicando la situación tanto para ellos como para nosotros", indicó el líder restaurantero.



Indicó que al momento existe aumento de precio de las materias primas pero no un desabasto de artículos como tal.



A lo anterior, agregó el problema con las bajas ventas y el temor de empleados a contagiarse y a la vez, perder sus empleos.



"No tenemos un producto que ya se haya disparado (en precios) pero sí hay algunas cosas que están sufriendo cambios, principalmente en materias primas. No tardará en traducirse en un incremento de precios en las materias procesadas", enfatizó.