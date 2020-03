Resienten taxistas de Orizaba por adelanto de vacaciones y aislamiento preventivo

Uno de los sectores que está resultando impactado durante este fin de semana, luego de las exhortaciones que hicieran autoridades de gobierno y líderes eclesiásticos, en referencia a no salir a la calle como medida de prevención ante el coronavirus, es el de los taxistas.



Ruleteros entrevistados con respecto a este tema, dijeron que este sábado observan poco pasaje, que por hora máximo están haciendo tres carreras. El promedio en este día durante 60 minutos es de una a dos carreras; antes era por mucho más.



De igual forma señalaron que por lo regular los sábados por la tarde había mucha afluencia en la plaza comercial de la ciudad, pero el estacionamiento de ésta hoy luce casi vacío. No se contabilizan más de 20 carros.



Dijeron que en las calles del pleno centro de la ciudad es donde hay mayor pasaje, aunque sí se redujo de manera importante.



Indicaron que así como otros sectores, ellos resultarán muy impactados debido a que no hay clases, no hay gente suficiente en las calles para prestar el servicio y es un tema que les preocupa pues tienen que entregar la cuenta.



Expresaron que simple y sencillamente tendrán que decirle a sus patrones que no van a trabajar el día porque es probable que no logren juntar el monto que les piden de cuenta, mucho menos tendrán un recurso económico de ganancia para ellos.