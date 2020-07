Resolución del INE, parcial; no sancionó a panistas, acusa diputada de MORENA

El Instituto Nacional Electoral (INE) “sacó el cobre” a pocas semanas del inicio del proceso electoral federal 2020/202, inclinando la balanza en favor del Partido Acción Nacional (PAN), aseveró Mónica Robles Barajas, diputada local de MORENA, quien agregó “se nota que ha calado hondo la política renovadora de la Cuarta Transformación”.



Luego de darse a conocer el resolutivo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que como medida cautelar amonesta a 8 diputados morenistas locales y uno federal, todos de Veracruz y pide que en un plazo no mayor a 24 horas retiren de sus redes sociales toda publicidad personalizada relacionada al COVID-19, Robles Barajas aseveró que el árbitro electoral deja entrever los bastantes “dados cargados” en favor de diversos actores políticos del PAN.



“Tal parece que la resolución de dicho órgano administrativo tuvo la finalidad de proteger a personajes como Maryjose Gamboa, Omar Miranda, Bingen Rementería e Indira Rosales, entre otros, quienes descaradamente, al amparo del Instituto Nacional Electoral, entregan despensas y apoyos con su nombre a la gente más necesitada por la pandemia de COVID-19, con la clara finalidad de posicionarse en la preferencia ciudadana para el próximo proceso electoral”.



Añadió que el INE no vio o no quiso ver esas conductas, ya que solamente sancionaron a los diputados de MORENA, evidenciando su falta de imparcialidad e independencia, valores y principios fundamentales de la materia electoral.



“Este favoritismo hacia el PAN resulta tan claro por el simple hecho de que se presentaron diversas denuncias contra los actores panistas, denuncias que lógicamente han quedado olvidadas en lo más recóndito de los archivos del Instituto Nacional Electoral. Así las cosas, el tan señalado INE ya sacó el cobre a pocas semanas de que arranque el Proceso Electoral 2020-2021 a nivel Federal”, concluyó.