Respaldan que recursos para el Salsa Fest sean para comprar medicamentos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Orizaba, Francisco Jiménez, dijo que el Gobernador mejor debería destinar los recursos económicos del Salsa Fest a la salud, tal y como lo pidió la señora Osi Pirez, presidenta de AOPAC.



En pasados días, la presidenta de la Asociación Orizaba Propone A.C., organización que se encarga del "Programa de Niños con Cáncer", exhortó al mandatario estatal para que este año no se hiciera el Salsa Fest y que ese dinero se destinara para el tema de la salud, en específico para la adquisición de medicamentos oncológicos que hacen falta en diversas partes del Estado.



En este sentido, el presidente de CANACO expresó: "Como opinión, sí creo que deberían de ser primero los niños con cáncer, los tratamientos, los medicamentos que un evento de Salsa. Primero lo primero".



De igual forma, dijo que a los empresarios sí les preocupa lo referente al Instituto de Salud del Bienestar (INSABI), apuntó que no hay situaciones claras y temen que cada vez se le cargue más trabajo al IMSS y los derechohabientes reciban una mala atención.



"Estamos viendo el tema del INSABI pero está dando desconcierto de que se meta toda la gente que recibía atención en el Seguro Popular al IMSS; no sabemos cómo va funcionar".



Indicó que en este momento, el IMSS tiene mucha gente afiliada y si le agregan más personas para que reciban el servicio, será una situación mucho más complicada.