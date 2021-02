Respecto al 2020, ventas en San Valentín cayeron 35% en comercios de Río Blanco

Las ventas del 14 de febrero, día en que se celebra al amor y la amistad, no fueron las esperadas y de acuerdo con gremios que aglutinan a comerciantes, las ventas comparadas con el mismo periodo pero del año 2020, registraron una caída de hasta el 35 por ciento.



“Si en 2020 obtuvimos por temporada ganancias de 3 mil pesos, ahora fueron menos de 2 mil pesos”, precisó Olga Ruíz, dirigente de comerciantes que aglutina a 320 pequeños mercaderes de municipios de la región.



Se trata de tianguistas que participaron en la venta de arreglos florales, muñecos de peluche, chocolates en diversa presentaciones y artículos personales que se acostumbran regalar en esta fecha, quienes sólo sacaron gasto corriente pero no reinversión.



De hecho, señalan que se les quedó más de la mitad de la mercancía que acostumbran a vender, pues existen artículos que son de mayor demanda como la flor, los chocolates y muñecos de peluche, lo cual es un indicador de que la economía sigue estancada.



“Desde octubre del año pasado, las ventas vienen a la baja. La pandemia de COVID nos ha pegado fuerte con el cierre de tianguis y otras áreas donde se acostumbra trabajar en temporada. Si sigue así la situación, no esperamos buenas ventas para el 10 de mayo, porque volverán a restringir el acceso a espacios públicos”, detalló la representante de comerciantes.



Explicó que esta situación les afecta aún más a los comerciantes de flor, que a diferencia de quienes venden muñecos de peluche, deben tirar la mercancía cuando no se vende, generando pérdidas de hasta un 60 por ciento sobre cualquier volumen de compra.



La economía familiar, señala, está tan afectada que muchos comerciantes han buscado otras opciones para allegarse de recursos y dar cumplimiento a sus compromisos pero se sabe que existen cifras de cierre de establecimientos comerciales que no se han dado a conocer y que han dejado afectados a restauranteros, floristas y comerciantes en general.