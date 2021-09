Respetará MORENA paridad de género en el Congreso: Ramírez Zepeta

El dirigente en Veracruz del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, rechazó que su partido se oponga a respetar la paridad de género con tal de favorecer al actual diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, para que repita en la siguiente integración del Congreso del Estado.En entrevista, el líder morenista señaló que no se trata de si están o no de acuerdo con el acceso a las mujeres a dichos cargos de representación popular, sino que es un mandato que está en la Constitución y se debe respetar.“La paridad de género no es una cuestión de que nosotros no queramos respetar, es una obligación de todos los partidos políticos de respetarla y nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que el OPLE decida. La paridad de género tiene que ser siempre”, afirmó.En ese sentido, Ramírez Zepeta reiteró que el criterio que se tiene que emplear para asignar las curules de representación plurinominal le corresponde al órgano comicial y los partidos allí no tienen injerencia alguna.Recordó que la lista de MORENA la encabeza en la primer posición Gonzalo Durán Chingoy, quien se autoadscribió como no binario y en segundo lugar el actual diputado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien de acuerdo con proyecciones debería ceder su espacio a la tercera en la lista, Ilia Dolores Escobar Martínez, para así garantizar la paridad de género.Pero para el líder morenista en el Estado, no se trata de un nombre o una persona, “esto va más allá de cómo se apellida o cómo se llama, nosotros vamos a garantizar que la paridad de género se cumpla, porque es un mandato constitucional”.Por otra parte y al ser cuestionado sobre el caso en que Goméz Cazarín busque la dirigencia del partido por no poder repetir en el cargo, dijo que el diputado está en la lista plurinominal y él continúa como delegado con funciones de presidente, además, Ramírez Zepeta adelantó que participará en la convocatoria para la dirigencia de MORENA en Veracruz y así mantenerse al frente del partido.