Responde AMLO a EU y Canadá: No violamos el T-MEC

Luego que ayer, Canadá informó que se unirá a Estados Unidos en la controversia interpuesta en contra de México al considerar que la política energética es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna violación al acuerdo comercial entre los tres países.En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que estas consultas es un proceso y aseguró que su gobierno llevará a cabo las prácticas que corresponden.Es una consulta acerca de políticas que se presumen contraviene lo establecido en el Tratado. Hay un plazo para darle respuesta a estas consultas, de un poco más de 70 días y luego si no hay acuerdos, se va a penales internacionales para que se diriman sobre el caso, quien tiene la razón, es un proceso.“Nosotros vamos llevar a cabo lo que nos corresponde, y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado”, dijo.En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que estas consultas ya se han hecho en al menos cinco ocasiones.“Lo ha hecho Estados Unidos en contra de Canadá, Canadá en contra Estados Unidos, México y ahora Estados Unidos y Canadá en contra de México, es un procedimiento que se contempla en el Tratado”, recordó.