Responde Héctor Yunes a video filtrado: El PRI es mi destino, buscan dividir

“El PRI es mi origen y destino, por lo que a pesar de las dificultades, nunca he dudado de mi militancia de 42 años. Aquí militaré toda mi vida”, aseguró hoy el Diputado federal con licencia Héctor Yunes Landa durante un encuentro con el priismo de este municipio.



Al acompañar al candidato a diputado federal Adolfo Mota Hernández durante esta etapa de campaña, dijo que los mexicanos ya no quieren un país que se Gobierne con ocurrencia, con rencor, con la idea de tomar revancha.



“No queremos más un Gobierno que critique a los médicos, a los empresarios, a los profesores, a los periodistas y a todo aquél que no esté de acuerdo con él”.



Destacó la trayectoria de Adolfo Mota de quien dijo es uno de los políticos más jóvenes y mejor preparados que tiene Veracruz.



“Fue un excelente Secretario de Educación; ha sido uno de los más jóvenes diputados locales que ha tenido el estado; y las dos veces que ha sido diputado federal, siempre ha dado la cara por Veracruz. Fue también un gran dirigente del Partido Revolucionario Institucional.”



“Queremos que haya Mota en el Congreso. Pero no de la que los diputados de Morena se preparan en un churro en la máxima tribuna del país para fumársela. Tampoco queremos violadores, manoseadores o abusadores de niños. Queremos pero a Adolfo Mota, un diputado que siempre regresa y gestiona. Que da resultados”.



Entrevistado al término del evento sobre la difusión de un video en redes sociales y medios de comunicación, Yunes Landa dijo a los reporteros que hay quien busca lastimar y dividir al priismo.



“Es evidente que su propósito es la confrontación de su militancia, pero seguiré siendo un crítico racional de un Gobierno fallido”.



Dijo que el material, no obstante estar editado, muestra que en este proceso electoral ha trabajado para alcanzar acuerdos con el delegado nacional y el presidente estatal del PRI, así como con algunos de sus principales actores políticos en el Estado.



Señaló que se ha querido interpretar un vínculo con un partido político estatal de nueva creación, sin embargo, dijo que su expresión responde al contexto del actual proceso electoral.



“La creación de nuevos partidos opositores a MORENA, junto a la coalición ‘Va por México’, servirán para contener la destrucción de las instituciones que realizan sus gobiernos”, explicó.



“Creo que la suma de fuerzas políticas diferentes al cuatroteísmo, volverá al PRI más competitivo en las elecciones del año 2024, en el que renovaremos la Presidencia de la República y el Gobierno de Veracruz y en el que tenemos la convicción y el compromiso moral de detener a un movimiento que ha dividido y empobrecido a los veracruzanos”.



“La fotografía con el Gobernador nada tiene que ver con el audio; la imagen que yo mismo difundí en mis redes sociales, corresponde a la ocasión en que el mandatario estatal me invitó a intercambiar puntos de vista en Palacio de Gobierno, a los pocos días de haber tomado posesión del cargo que hoy ocupa. La civilidad política nunca ha comprometido mi militancia”.



Finalmente, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo que ha recibido de priistas de todas las regiones del estado.