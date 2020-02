Responsabilidad de docentes termina con el horario escolar: Director de primaria

La responsabilidad de los alumnos es de los maestros mientras estén en horario escolar pero una vez que concluye éste, la responsabilidad es de los padres de familia, puntualizó Ángel Francisco Hernández Ortega, director de la escuela primaria “Abelardo L. Rodríguez”.



En torno a las declaraciones que emitiera el Secretario de Educación en su reciente visita a Río Blanco, cuando afirmó que se les podría fincar hasta una responsabilidad a los docentes si no cuidan a los menores mientras están en la escuela, consideró que es una declaración "muy agresiva" de su parte.



Reiteró que la responsabilidad es de los docentes dentro de las escuelas y en el horario escolar pero una vez que termine su horario, no se les puede cargar algo que ya no les corresponde.



Aclaró que, no obstante, en el caso de esa primaria, se han organizado guardias en donde un intendente, un maestro y él como director se hacen cargo de los alumnos por los que no han llegado sus padres.



Señaló que no les importa esperarse 15 o 20 minutos pero se deben ir turnando porque también los profesores son padres de familia y tienen cosas que hacer.



Indicó que cuando ocurre algo malo, la sociedad busca un culpable pero los padres deben asumir también su responsabilidad.



Consideró que el horario que pudiera ser más peligroso es el de la tarde, porque actualmente que es invierno sigue oscureciendo temprano, entonces los niños salen a las 18:30 horas y ya se ve algo oscuro.



Agregó que al menos los padres han tomado en cuenta esto, pues hay alumnos que van desde los municipios de Ixhuatlancillo y Mariano Escobedo.