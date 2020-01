Responsabilidad del Gobernador y titular de Salud, el abasto de medicinas: Huerta

El delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, justificó la falta de medicinas oncológicas para el tratamiento de infantes del Programa de Niños con Cáncer, al dejar entrever que es responsabilidad del gobernador, Cuitláhuac García y del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, resolver el tema, además también citó como una probable causa lo que ocurre con las farmacéuticas.



En rueda de prensa, se le preguntó: "¿cuándo podría garantizarse el abasto del medicamento oncológico?" A lo que indicó: “No me encargo de todo ni estoy enterado, pero creo que hay prioridades y que debemos preocuparnos todos y los que son responsables en este caso son el Secretario de Salud, el propio Gobernador y ahora el INSABI que de acuerdo a las prioridades, diagnósticos o análisis que se tengan de las enfermedades, que se tengan las medicinas”.



Indicó que también hay desinformación de esto, pues las autoridades dicen que sí hay medicinas y sí se atiende a la gente.



En este sentido, se le preguntó si haría un llamado al mandatario y al titular de Salud del Estado para que a la brevedad se atienda esta situación que pone en riesgo la vida de los pacientes, a lo que dijo que no se trata de un llamado que haga, sino que se tiene que cumplir la estrategia federal que el mandatario firmó.



“Y más bien, lo que tenemos que hacer todos es que se cumplan los convenios que se firmaron en tiempo y forma. Nos gustaría saber, a mí en especial, el contenido de los convenios para saber a qué se comprometió la Federación y el Estado”.



Pero también intentó justificar la falta de medicinas porque, dijo, hay farmacéuticas que tenían jugosos negocios con políticos mexicanos cayendo en corrupción, lo que ya no se permite.



Es de citar que la presidenta de la Asociación Orizaba Propone A. C., Osi Pirez de Diez, reveló que no se les han otorgado los medicamentos oncológicos para los infantes del Programa de Niños con Cáncer que auspicia la Feria Expori, a pesar de que las medicinas las tiene que dotar la autoridad de salud y garantizar que haya para que no exista un desequilibrio en el tratamiento de los menores.