Responsabilidad o Culpabilidad

Sería cómodo afirmar que las cosas del derecho penal se observan desde la América Latina, pero sería engañoso, pues es casi todo el continente. Ni siquiera es suficiente decir que se contemplan desde México, pues éste es un país todavía muy grande. Quizás conviniera decir que nuestra atalaya está en el sureste de la República Mexicana. La referencia al tiempo, 2022, también es importante, pues la observación se efectúa en los albores del siglo XXI.Respecto al problema del contexto, en los últimos dos años, el indicador obligado es la pandemia Covid-19. No obstante, hoy se agrega otro indicador: la guerra local Rusia-Ucrania, que tiene implicaciones mundiales, pues, en esa guerra está enredada la amenaza de la tercera guerra mundial, que sería una guerra nuclear.El problema de la guerra y la paz “...es, sin duda casi tan antiguo como la humanidad, pero ahora no tiene medida común con el pasado. Una guerra nuclear mundial no acarrearía el final de la especie humana, como se ha dicho en ocasiones, pero sí lastraría peligrosamente su porvenir genético, y arrojaría, para decenas de años, un siniestro velo de muerte sobre inmensos sectores geográficos.” (Renè Coste).No podemos seguir estudiando, escribiendo y publicando como si nada pasara en el mundo, pero dados algunos indicadores -y puestos en este camino- es menester seguir con nuestra tarea: compartir aquello que alcanza nuestra mirada y que se nos permite conocer desde este atalaya.El objeto sobre el que deseamos pensar es la Constitución Política de México y, en particular, en el siguiente texto: La persona imputada tiene derecho “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. (Artículo 20, Apartado A, fracción I).La presunción de inocencia tiene diversos aspectos, pues, además de ser un principio del proceso penal, es un derecho elemental del ser humano. De este derecho, sólo abordamos un punto que parece problemático, pues consideramos que se presenta una antinomia.Hoy en día, según lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de México, en su párrafo segundo, “Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”Si el ciudadano común se asoma a leer la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 8, punto 2 (suscrita por México y sin reservas en este aspecto), allí encontrará la siguiente disposición: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”El dilema presenta los siguientes brazos: a) La persona imputada tiene derecho “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;” (Constitución Política de México) y, b) “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.” (Convención Americana sobre Derechos Humanos).La cuestión por dilucidar ya no es averiguar si el Tratado Internacional está sobre la Constitución o viceversa. De acuerdo con la tesis de Jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia, con registro 2006224, valen lo siguiente:Las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos.Puesto que no se aprecia restricción al ejercicio del derecho en cuestión, sino que, como se verá, existe un plus (Culpabilidad + razones de Estado = responsabilidad). Y entendiendo que, derivado de la parte final del artículo 1°, cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado;Lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento [seis y diez de junio de 2011] es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano.Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional.El lector podrá encontrar varias diferencias entre una fórmula y otra, pero existe una que es notable: en tanto que la Constitución mexicana exige que el juez de la causa mediante sentencia emitida declare la responsabilidad de la persona imputada, la Convención Americana ordena que se establezca legalmente su culpabilidad.Los vocablos “responsabilidad” y “culpabilidad” no tienen el mismo concepto significado. Tradicionalmente, se exigía que primero se estableciera la culpabilidad y, como consecuencia de ella, se afirmara la responsabilidad de una persona por la comisión del delito. A la luz de esta interpretación en nada le favorece a una persona acusada de delito que el juez se salte del establecimiento de su culpabilidad y afirme su responsabilidad, por “razones” políticas.Todo obedece a una teoría contemporánea cuyo mejor expositor es Claus Roxin: “En la categoría delictiva de la ‘responsabilidad’ se trata de saber si el sujeto individual merece una pena por el injusto que ha realizado. El presupuesto más importante de la responsabilidad es, como es sabido, la culpabilidad [...] Pero éste no es el único presupuesto, sino que debe añadirse además una necesidad preventiva de punición (Y, como decía la canción aquella, esto es capricho, pura vanidad).Con el establecimiento de la responsabilidad ya no se impondrá pena a una persona sólo porque pudiéndose motivar en la norma no lo hizo (culpabilidad) sino se le castigará porque el castigo le es funcional –le conviene‒ al Estado por “razones” de política criminal (razones de estado).Nuestro parecer es que, la fórmula que favorece al imputado la protección más amplia está contenida en el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. “En este sentido los derechos humanos en su conjunto, constituyen el parámetro de control de la regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.” (Tesis jurisprudencial invocada).