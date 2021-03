Responsabilidad y elecciones

El pasado cuatro de marzo, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), conocimos un Informe sobre la situación presupuestal de los treinta y dos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). La reiterada negativa del Gobernador de Nayarit de entregar los recursos necesarios al Instituto Electoral local para realizar la elección, generó que desde el máximo órgano de dirección del INE se profundizara e hiciera pública no solo la precaria situación presupuestal de dicha autoridad electoral local sino de las restantes, toda vez que lamentablemente no es la única.



En efecto, los OPLEs de Aguascalientes, Colima, Morelos y Nayarit se encuentran con un impacto considerable en el correspondiente desarrollo de las actividades inherentes al proceso electoral local debido a un recorte presupuestal, atraso en las ministraciones y/o abierta negativa en suministrarles los recursos. Mientras los OPLEs de Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas han tenido un impacto moderado. En el otro extremo, es decir, con absoluta responsabilidad de sus Congresos y Titulares del Ejecutivo Estatal se encuentran Veracruz, Coahuila y Estado de México, donde los presupuestos no fueron recortados y han ido siendo entregados en tiempo a los respectivos OPLEs.



La afectación considerable a los presupuestos de los OPLEs no es un asunto menor. La instalación de los órganos desconcentrados, esto es, los Consejos Municipales y Distritales, la adquisición de documentos y materiales electorales, o bien la infraestructura requerida para el Programa de Resultados Electorales Preliminares requieren montos considerables y deben cubrirse con la debida anticipación en el proceso electoral.



La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas requiere la responsabilidad no únicamente de las autoridades administrativas electorales sino de más instituciones y actores políticos del Estado Mexicano. Por ejemplo, del propio Informe se advierte -y fue algo destacado en la mencionada sesión por quien esto escribe- que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede hacer más ante esta problemática toda vez que demandas que han presentado algunos OPLEs contra Gobiernos Estatales podrían haber sido resueltas desde esa instancia federal y no haber sido remitidas a los Tribunales Electorales Locales, con la consecuente pérdida de tiempo.



En el caso de Nayarit es inadmisible lo que ha sostenido el Gobierno del Estado para intentar justificar la negativa de entrega de recursos al OPLE, a saber, que la pandemia ha disminuido los ingresos en esa Entidad Federativa. Lo inadmisible radica -como también lo sostuve en la sesión del Consejo General- en que los efectos de la pandemia, si bien no se niegan, no son recientes y se ha tenido tiempo para prever y modificar el gasto estatal, máxime que todas y todos sabíamos de la realización del proceso electoral y la necesidad de previsión de su presupuesto.



La problemática de no entrega oportuna de los recursos económicos para que los OPLEs realicen las elecciones -como nos lo recuerda el caso de Veracruz, en 2016, con el Gobierno de Javier Duarte- se ha presentado a lo largo del actual modelo electoral surgido en 2014. En aquél contexto precisamente, en una visita de las y los Consejeros del INE en agosto de 2016 al entonces Presidente de la República, el también entonces Secretario de Gobernación nos confirmaba las gestiones e insistencia realizadas desde dicha Secretaría a fin que diversos Gobernadores cumplieran su responsabilidad con las elecciones.



La mencionada problemática es en suma estructural y seguramente estará presente cuando se discuta una reforma electoral en el país. Las y los Consejeros de los Organismos Públicos Locales de los Estados con problemáticas presupuestales deberían ser los primeros en exigir a los Congresos y Ejecutivos Estatales los recursos necesarios para organizar las elecciones locales. El silencio o la falta de contundencia en ese llamado podría interpretarse como debilidad y esta abonar en la postura de quienes quieran una autoridad nacional electoral única.



Como Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE reitero a los OPLEs que tienen mi mayor respaldo y que pasado el presente proceso electoral concurrente no intervendré en el debate sobre una posible reforma electoral. Aunque creo que tendría mucho que aportar precisamente para una posible reforma electoral por haber cultivado veinte años ya la materia, mi convicción es que sean las personas que permanecerán en la misma quienes imaginen, se pronuncien y proyecten cómo debe ser el derecho electoral.



Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77