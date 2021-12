Restauración del Exconvento de San José, en Orizaba, concluirá en marzo

En la restauración del Ex Convento de San José, se están inyectado alrededor de 35 millones de pesos, recursos provenientes de la Federación y del Ayuntamiento de Orizaba, informó el alcalde Igor Rojí López, quien también destacó que la obra en la cual se está trabajando con los últimos 12 millones de pesos otorgados por la Secretaría de Cultura, se concluirá hasta marzo de 2022.En este sentido recordó que el pasado primero de diciembre se recibieron 12 millones de pesos por parte de la Secretaría de Cultura Federal, para el rescate del edificio. Hoy se hizo la firma de renovación de la licencia para esta segunda etapa, la cual se finalizará hasta marzo."Raúl Martínez como director de Obras Publicas, pidió la extensión del periodo para la conclusión de la etapa para el 2 de marzo. Esto ya se deja requisitado y ordenado para la próxima administración".Estos 12 millones de pesos se usan en la consolidación luego de los daños causados por los sismos del 2017. "En la primera etapa se atacó el 60 por ciento del daño estructural. Estamos trabajando en la consolidación de todas las escalinatas y lo que es la trabe del refectorio, se va restituir la trabe", comentó.La petición de que se extienda en tiempo los trabajos, indicó el municipio, obedece a que el dinero apenas este mes fue depositado. "Ahorita con el hecho de haber consolidado el edificio ya no se cae, tiene 82 losas o entrepisos que se pusieron en todo y así se amarró bien estructuralmente. Los tres niveles tienen losas, techos y cubiertas nuevas".Recordó que para la primera etapa se invirtieron 19 millones 700 mil pesos provenientes de la Federación, luego el ayuntamiento de Orizaba destinó 3 millones 700 mil pesos y ahora 12 millones de pesos.El delegado de INAH, José Manuel Bañuelos, indicó que este proceso en el que se han desarrollado todos estos trabajos ha habido corresponsabilidad y diálogo e información sustentados en el trabajo multidisciplinario de investigación y conocimientos aplicados para el rescate del patrimonio cultural y para recuperar un espacio para los intereses colectivos y la cultura local de Orizaba.Por su parte, la arquitecta del INAH, Irma Becerril, detalló que la restauración del ExConvento lleva el 40 por ciento de avance.Destacó que son muy valiosos los recursos económicos inyectados a este edificio, pues es patrimonio de los veracruzanos y de todos los mexicanos."Este es un Exconvento de prácticamente tres cuerpos. Tenemos un patio central, un patio menor y un patio posterior. La verdad es que está muy dañado el edificio, los muros, los aplanados, las cubiertas, las bóvedas, los pisos. Y podemos decir que el avance que llevamos en su restauración serían de alrededor de un 40 por ciento", dijo.Asimismo, destacó que todavía falta mucho por hacer en el sitio y que la inversión tiene que seguir siendo millonaria para poder rescatar el inmueble poco a poco; se observa que luego de los trabajos ya realizados las losas puestas han fortalecido el edificio.Mientras acompañaba al delegado del INAH, José Manuel Bañuelos, quien hizo un recorrido por la obra del Ex Convento, Becerril especificó qué la renovación de la licencia solicitada por el ayuntamiento de Orizaba para realizar los trabajos se emitió en noviembre, pero hoy se firmó:"Por cuestiones de seguridad, de salud, por pandemia se están firmando únicamente los planos con autorización dada en noviembre para renovación de licencia de un inmueble afectado por daños de sismos", dijo.Explicó que tras recorrer el inmueble se detectaron daños y por ello calificó para ser beneficiado con recursos económicos del Programa Nacional de Reconstrucción de la Secretaría de Cultura Federal, dinero ya inyectado en esta etapa de la restauración.