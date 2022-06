Restaurante "Chiki Tlat” de Xalapa incumple con pago a comerciante de vinos artesanales

Hola buenas tardes:Quiero reportar al restaurante "Chiki Tlat " ubicado a un costado de la estación de autobuses ADO de la ciudad de Xalapa, el restaurante se maneja como un lugar cómodo, de lujo, con preparados biológicas y bebidas artesanales.Hace aproximadamente un año (11 de junio 2021) se hizo un trato con este restaurante, el cual se le dejaron nuestros vinos artesanales. Ellos se comprometieron a pagar en poco tiempo. La denuncia la hacemos porque es la fecha en la cual no han hecho ningún pago.Desde octubre del año pasado se les estuvo contactando por varios medios y siempre es la misma historia. Una vez que mencionan que harán el pago no vuelven a responder.Se me hace una falta de respeto que un restaurante que se vende como "prestigioso" ignore los adeudos que tiene con los productores artesanales, puesto que no somos el único producto a quienes no les han liquidado.Esto es una falta profesional y ética la cual, recalco, no le da el valor correspondiente al lugar, puesto que denigran e ignoran los pagos y el esfuerzo de quienes les hemos dado la confianza.No es justo que artesanos a quienes nos cuesta elaborar cada uno de nuestros productos nos cierren la puerta e ignoren nuestros mensajes sólo para no pagar el adeudo que tienen. Qué mal que sigan existiendo personas que se aprovechan de los productores artesanales y crean que no lucharemos por nuestro trabajo.Les pido por favor a nuevos productores de bebidas y alimentos no confíen en este restaurante "Chiki Tlat"; asimismo invito a la ciudadanía a no apoyar esta clase de negocios quienes sólo se aprovechan de la situación.Ojalá les llegue el mensaje y puedan pagar a quienes le deben, pues como productores es nuestro derecho alzar la voz y evitar que alguien más pase por esta situación.Atte:Marilyn Reyes