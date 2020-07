Restaurante de Xalapa convertido en oficina de reclutamiento, sin bioseguridad

A quien corresponda:



La tarde de este día (25 de julio de 2020) fui a comer a Vips Sucursal Centro y me llevé la sorpresa de que ya es una agencia de reclutamiento para no sé qué empresa: una fila de gente esperando entrevistarse con una "Licenciada", sin respetar la sana distancia ni llevar a cabo protocolos de bioseguridad.



Vi gente entrar y salir de los baños para cambiarse de ropa. ¿También Vips es un vestidor público? A los entrevistados, los reubicaban en el ala izquierda del restaurante, rompiendo, una vez más, los protocolos.



Habría más de 20 personas en esa área, sin contar los que esperaban turno, y que se recargaban en el área de caja, obstruyendo el paso. ¿Qué clase de seguridad le dan a un comensal si entra y sale gente así y nadie, absolutamente nadie, se los impide?.



Un personaje, de nombre Fernando (que por lo que veo no sirve para nada), fue quien permitió estas acciones. La única defensa que hizo fue decirme que la "Licenciada" traía gel antibacterial y el aparato que registra la temperatura. ¿Es decir que Vips no tiene esa responsabilidad?.



Desde que he ido nuevamente no he visto que NADIE desinfecte las mesas, ni las sillas; NADIE desinfecte los baños; no le toman la temperatura a nadie y permiten que entre gente sin cubrebocas.



¿Quién es el responsable directo de permitir todo esto? Lo pregunto porque si a los gerentes de turno no les importa la gravedad de la emergencia sanitaria, ¿cómo esperan que un comensal se sienta seguro de estar ahí?



Es una irresponsabilidad que tiene un nombre y un apellido, sumado al de la "Licenciada", que tuvo la ocurrencia de convertir el restaurante en su oficina.



Les solicito atentamente que esta queja sea anónima.



Nombre (…)