Restaurante “La Merced”, en Veracruz Puerto, cierra temporalmente

La cafetería y restaurante “La Merced”, ubicado en la avenida Rayón de la ciudad de Veracruz, cerró temporalmente sus puertas al público al no tener solvencia económica para mantenerse durante esta pandemia.



Al respecto, Aurelio Ibáñez, empresario y dueño del establecimiento, mencionó que cerró desde el pasado 8 de mayo derivado de la contingencia pero a diferencia de otros locales de venta de alimentos preparados, esta cafetería no podrá reabrir por lo menos durante este año.



Mencionó que podrá reabrir hasta que cuente con las posibilidades económicas para hacerlo, aunque no tiene una fecha estimada para ello, ya que no tiene dinero para pagar empleados, renta, energía eléctrica, agua potable, cuotas patronales y otros impuestos e insumos.



Con este cierre, quedaron desempleados 40 trabajadores que laboraban en este restaurante que estaba próximo a cumplir 60 años de funcionamiento.



“Yo sí quiero abrir pero no tengo las posibilidades ahora, necesito el apoyo del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, posiblemente de algún socio, porque yo ahorita con la pandemia no puedo”, dijo.



Cabe recordar que desde antes de la pandemia, esta cafetería ya había pasado por severos problemas económicos e incluso embargos y aunque ya se había recuperado lentamente, el cierre obligado por la pandemia y la adaptación a la nueva normalidad terminó por extinguir los recursos financieros que tenía esta empresa, que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.