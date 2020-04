Restauranteros de Alvarado no despedirán personal; no tienen para liquidación

Palaperos y restauranteros de Antón Lizardo en Alvarado, están desesperados porque desde hace tres semanas tienen ingresos mínimos, debido al cierre de las playas por la emergencia sanitaria, se han quedado sin posibilidades para ofrecer sus servicios de alimentos.



A decir del presidente de la Asociación de Restauranteros de la playa Antón Lizardo, Miguel Ángel Gamboa Fernández, son un total de 28 negocios los que están asentados en esta zona, los cuales emplean a habitantes de la misma comunidad.



"Se viene notando la caída de la afluencia, está muy difícil, tiene como 3 semanas desde que realmente no baja gente hacia la playa. Nosotros como restauranteros estamos viviendo una situación muy difícil. Somos 28 restauranteros, el restaurantero más pequeñito tiene 4 o 5 empleados y el más grande de 15 a 20 empleados".



Al menos 7 negocios ya cerraron de manera definitiva porque consideraron inviable mantenerse a flote ante la caída del turismo y la imposibilidad de mantener el salario de los trabajadores.



Los que siguen abiertos, dicen que no cerrarán, ni despedirán personal, porque no pueden cubrir la liquidación.



"Es difícil suspender la actividad de los empleados, tenemos que liquidar y la economía está muy difícil para liquidar. 6 a 7 negocios ya han cerrado para poder cubrir los medios de cubrir, son personas de la misma comunidad de Antón Lizardo".



Gamboa Fernández indicó que tanto restauranteros como pescadores tienen la esperanza de que les llegue un apoyo del gobierno, para mantenerse por el tiempo que dure la pandemia del COVID-19.



"Ya ingresamos documentos por parte del Ayuntamiento para que nos ligue con la plataforma de apoyo que nos están diciendo del Gobierno Federal o Estatal, para que no nos pegue tan duro la pandemia".



Incluso, si no es económico el apoyo, no tienen problema es que sea una despensa por familia a la semana, porque la principal preocupación es el alimento.