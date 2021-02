Restauranteros de Coatepec esperan repunte de ventas el fin de semana

Restaurantes en Coatepec esperan un repunte en sus servicios durante el fin de semana, pues se trata de un día en el cual muchos festejan, aunque no descartaron que el cierre de vialidades les afecte.



“Estos días se espera un repunte en el consumo local, pero la pandemia lo va a complicar, nos pusieron otra vez la Alerta Preventiva, entonces va a ser complicado, habrá que esperar al día a ver si la gente se anima a salir”, indicó un empresario de este ramo.



Estos empresarios refirieron que estos días los protocolos sanitarios son los mismos, mantener la sana distancia de los clientes, así como el uso del cubrebocas y gel antibacterial, por lo que aseguraron que hay seguridad.



“Nosotros separamos las mesas, tenemos un espacio amplio y abierto. Cada establecimiento se adecúa a su espacio, mantener la sana distancia, el uso del gel, son los mismos protocolos”, comentaron.



No obstante, no descartaron además que algunos clientes prefieran buscar lugares en otros municipios, pues aseguraron que hay gente que no desea ingresar al centro caminando.



“Al cerrar creo no habrá la misma afluencia, porque hay gente que buscará otros municipios cercanos, como Xico, o si no la gente llegará caminando”.