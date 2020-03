Restauranteros de Córdoba usan gel antibacterial, cubrebocas y limpian con cloro

Gel antibacterial, aplicación de cloro en todas las áreas públicas, así como uso de cubrebocas en todo el personal, son las medidas que han aplicado restauranteros del primer cuadro de la ciudad a fin de cumplir con las medidas preventivas de COVID-19.



De acuerdo a Ángela Méndez, gerente de un restaurante del Centro Histórico, empezaron hoy y así seguirán los próximos días ante la contingencia que existe por esta pandemia.



Agregó que aún no han notado una baja en el número de comensales, pero prevén que así sea en los próximos días.



Aunque refirió que ya se había vivido algo similar con la influenza H1N1, donde se suspendió todo tipo de actividad masiva.



Reconoció que habrá afectaciones económicas pues los fines de semana ofrecen bufette para familias y grupos, además en las noches de vacaciones se Semana Santa abarrotan los turistas.



Aunque no sabe qué porcentaje disminuirán las actividades en el sector, buscan que no sea tan drástico pues decenas de personas dependen de los negocios establecidos en el Centro Histórico de la ciudad.