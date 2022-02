Restauranteros de Veracruz Puerto esperan repunte de ventas del 80% este 14 de febrero

Los restaurantes de Veracruz Puerto mantendrán un aforo del 70 por ciento de su capacidad pese a que el municipio pasó a color rojo del semáforo epidemiológico, así lo indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Marcel Van Eyck.Van Eyck explicó que, debido a las estrictas medidas sanitarias al interior de los establecimientos, estos podrán mantener el ingreso de comensales, precisando que desde el inicio de la pandemia no se ha logrado alcanzar un aforo completo."Nos ha afectado pero no tanto, porque después de 2 años operando muy responsablemente y con todos los protocolos higiénicos, los Ayuntamientos nos dejan operar siguiendo los protocolos sanitarios. Después del 50 por ciento que tuvimos, nos dejaron subir al 70 y este aforo quedó para no saturar los restaurantes", precisó.El representante de la CANIRAC señaló que durante 14 de febrero se espera un repunte en las ventas de hasta un 80 por ciento."Va a ser un fin de semana bastante importante porque el 14 es lunes y se aprovecha este día para ofrecer promociones desde el sábado 12 y domingo 13. Obviamente el mero 14 pueden aprovechar en lugares seguros. Fácilmente esperamos ventas del 80 por ciento durante los tres días", dijo.Y es que el Día del Amor y la Amistad será una fecha en que la actividad comenzará desde el fin de semana previo, por lo que se anticipa una importante derrama económica.