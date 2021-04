Restauranteros de Xico reportaron que sus ventas durante el periodo vacacional no fueron las que esperaban, ya que solamente repuntó durante los fines de semana.



Y es que de acuerdo con este sector, se esperaba un repunte del cien por ciento; no obstante, se registró un 80 por ciento de aumento en los servicios, pero solo los días, viernes, sábado y domingo.



“La afluencia turística durante el período vacacional no fue la que esperábamos, sólo se registró afluencia durante los días jueves, viernes, sábado y domingo en la semana mayor y este fin”, refirieron.



Los prestadores de servicio aseguraron que entre semana las calles del Pueblo Mágico lucieron vacías.



"Esta Semana Santa no fue la que esperábamos, pensábamos que íbamos a tener un lleno, pero desafortunadamente esto no fue así; los días lunes, martes y miércoles nuestros negocios estuvieron casi vacíos y nuestras calles también".