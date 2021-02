Restauranteros no superan cuesta de enero en Orizaba, reportan

El empresario Restaurantero, David Castañeda, dijo que el año pasado fue difícil y complicado por el tema de la pandemia, pero este es mucho peor pues las cifras de COVID-19 no bajan y podríamos regresar a semáforo rojo.



"Aunque vean todas mesas llenas en un restaurante, debemos recordar que no estamos trabajando a toda la capacidad. En diciembre que sería quizá el mejor mes del año mucha gente no salió y no hubo la demanda que se esperaba para que la gente llevará los alimentos a casa".



Mencionó que esta cuesta de enero les afectó, pues la economía del sector está golpeada porque en diciembre todavía hicieron un esfuerzo para poder pagar las prestaciones de Ley a sus empleados y sin al final de cuentas egresos.



Añadió que todos los restaurantes que pertenecen a la CANIRAC siguen aplicando el programa "Mesa Segura", que consiste entre otras cosas supervisar a los agremiados para comprobar la aplicación de las medidas de prevención.



De igual forma apuntó que el aumento del costo de los productos de la canasta básica, así como del gas, es otro problema contra el cual está luchando.