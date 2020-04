Restauranteros reportan baja del 60% en ventas, en Córdoba

Hasta un 60 por ciento han caído las ventas en restaurantes de la ciudad debido al cierre de negocios por la contingencia por COVID-19 señaló el empresario del giro, Víctor Manuel Perroni.



Explicó que el panorama no es alentador, pero se dan ánimos para salir adelante, en su caso reforzando las ventas a domicilio y tomando en cuentas las recomendaciones de salud con uso de cubre bocas, guantes, aplicación de sanitizantes y rolar personal para evitar contagios.



Expuso que ahora no han tenido apoyos económicos por parte de la federación ni el estado, aunque han hecho la petición a través de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), confían en que lleguen los beneficios.



Pero más que prestamos piden condonación de impuestos, disminuir rentas y pagos de servicios básicos como luz y agua, aunque saben que será difícil obtenerlo.



Enfatizó que esperan un mes de mayo bastante complicado pues el cierre de negocios se extendió hasta el día 30, siguen aguantando económicamente y esperan no claudicar en ello.