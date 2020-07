Restaurantes buscarán superar crisis con menos empleados y menor demanda

Hace 4 meses, en Veracruz y Boca del Río existían mil restaurantes, tras el paso de lo que va de la pandemia por el COVID-19 alrededor de 250 ya cerraron de forma definitiva, mientras que el resto, se encuentra reorganizándose y replanteando sus estrategias, tratando de consolidarse con menos empleados y menor demanda.



De acuerdo con el presidente de la CANIRAC, Santiago Martínez Dordella, la crisis en los comercios se debe a una mala información por parte de las autoridades, quienes les dieron falsas esperanzas de que la crisis sanitaria pasaría en 2 meses, lo cual llevó al sector a aguantar, llevándolos a una crisis económica.



Los establecimientos que se mantienen, están viendo otra realidad que es de preocupación y zozobra.



"Al no retornar en el mes 2 ni en el mes 3, ni por lo visto en el 4, está pasando que la gente se desencantó de esas instrucciones y ahora está empezando a hacer lo que tenían que haber hecho hace 3 meses, que es un proceso de consolidación, recorte. Esta mala información, esta mala coordinación dejó una falsa esperanza de recuperación y llevó a muchos empresarios y me incluyo, a tomar malas decisiones porque hoy fueron malas decisiones. Nos dieron espejitos, nos mal orientaron a la toma de decisiones", señaló.



Con el cierre definitivo de los establecimientos, se estiman hasta 3 mil empleados liquidados pero si se contabilizan los trabajos que se han perdido de forma temporal debido a la baja en la actividad económica, la cifra llega a 7 mil personas que actualmente no están empleadas de manera formal en sector restaurantero.



Muchos de ellos buscan emplearse en el comercio informal sin garantías laborales.



"Hay un espacio de empleos que se van a retomar hasta que la actividad se recupere. Son personas que están buscando empleo en la economía informal, que son los empleos que pueden conseguir incluso de menor calidad de los que tenían".



Martínez Dordella señaló que existe el riesgo de la reapertura de los negocios con la nueva normalidad pero entonces los comercios que ya no cuenten con la liquidez económica para retomar sus actividades y tener el stock de alimentos y bebidas no podrán hacerlo.