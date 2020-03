Restaurantes cierran y ofrecen salario mínimo a empleados, en conurbación de Veracruz

Derivado del desplome en las ventas a causa del aislamiento social por la contingencia del COVID-19, más de 300 restaurantes han cerrado temporalmente, esto en la conurbación Veracruz-Boca del Río.



Al respecto, el presidente de la CANIRAC en la región, Santiago Martínez Dordella señaló que eso se traduce en el 25 por ciento de los afiliados a esta cámara, quienes ya no tenían recursos para mantener la plantilla laboral al no tener ventas.



"En este momento han cerrado poco más de 300 unidades económicas (...) la gran mayoría mandó a la gente a sus casas y les están pegando, pero hay quienes están acordando salarios de subsistencia, cobrando el salario mínimo", dijo.



Por otra parte, comentó que en algunos lugares, los empleados optaron por dejar de ir a trabajar pues su mayor fuente de ingresos son las propinas y al no tener mesas ocupadas, no tenían ganancias.



Martínez Dordella consideró importante que para evitar una crisis mayor, el gobierno federal se pronuncie en torno a brindar facilidades de pago de servicios e impuestos a negocios pequeños y medianos, para evitar que estos cierres temporales se vuelvan definitivos.