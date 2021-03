Restaurantes de Coatepec, con altas expectativas por Semana Santa

Empresarios restauranteros de Coatepec esperan un repunte en sus servicios durante el periodo vacacional de Semana Santa, pues reportaron que en este “puente” de fin de semana se registró gran afluencia.



El gerente del restaurante Hacienda Zimpizahua, Erick Alcántara, indicó que en el Pueblo Mágico durante el pasado fin de semana se observaron restaurantes llenos al aforo que permite el sector salud, por lo que esperarían también un repunte en la Semana Santa.



“Hubo cierto repunte de afluencia, hubo lugares llenos con el aforo que debe ser y con las medidas, ya eso es un buen aliciente de que esto puede ir mejorando respecto a la reactivación económica”, comentó.



Asimismo, dijo que este sector espera la llegada de la vacuna antiCOVID a Coatepec, pues aseguró que esto daría tranquilidad y certidumbre a la gente y aumentarían las visitas.



No obstante, explicó que la vacuna no significa que se deban de relajar las medidas, pero insistió en que originaría que poco a poco se reactive la economía.



“Esperamos que en Coatepec llegue la primera dosis y esto genere un poco más de tranquilidad, de certidumbre y que la gente nos visite pero que ya esté protegido, pero sin perder de vista que el hecho de tener la vacuna no significa que estemos como en situación normal, debemos seguir cuidándonos y protegiéndonos, esperando que haya un poco de repunte en la activación económica”, concluyó.