Restaurantes de Veracruz critican “exagerado” cierre del bulevar Ávila Camacho

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella, fue exagerada la determinación de cerrar la circulación vehicular en el bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz como una medida de prevención de contagio del coronavirus.



Consideró que si bien es un mensaje a la población para que no acuda a las playas, pudo hacerse de otra forma sin que se afectara a los comercios de alimentos en la zona.



"En este caso, se me hace un poco exagerada, quizá pudo haber metido las vallas sobre el bulevar nada más, entiendo que lo que quiere es dar un mensaje, entiendo las cosas desde un aspecto de salud pública, que la gente no vaya a la playa, es aspecto mediático atacar que la gente no vaya y esté en la playa como si nada estuviera pasando".



En el caso de las palapas que están ubicadas en Villa del Mar, son las más afectadas porque se impide el paso hasta los establecimientos que sí tienen acceso.



"Si tú le hablas a los palaperos, ellos están muy molestos con lo que acaba de hacer el Alcalde pero bueno, pensamos que es una medida de ejemplo, que está haciendo por la presión de que no haya contagios".



El representante del sector restaurantero señaló que hay descoordinación entre las autoridades estatal y municipales en la aplicación de las estrategias de prevención del COVID-19.



Al no estar enfocadas en la misma medida, hay un desorden en la ejecución.



"Por otro lado, pienso que están produciendo estrategias desordenadas, uno tiene unas estrategias que él puede hacer o tiene la capacidad de ejecutar, el otro otras, a nivel estatal otras, a nivel federal, no quiero ni opinar, lo que quisiéramos una línea más ordenada, tolerancia".



A partir de este miércoles, el bulevar fue cerrado a la circulación desde la calle Manuel Doblado hasta Simón Bolívar.