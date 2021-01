Restaurantes de Veracruz Puerto demandan poder operar con mesas al aire libre

Este fin de semana, los restauranteros de Veracruz tampoco sacarán las mesas a la avenida Independencia como se había realizado en los últimos meses, acatando el decreto para reducir la movilidad que emitieron las autoridades sanitarias, no obstante, señalan que esto impacta aún más en la economía.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Veracruz, Daniel Martín Lois, lamentó que en semáforo rojo en la Ciudad de México ya se permitió que los establecimientos coloquen sus mesas al aire libre y en Veracruz sea lo contrario.



"Siendo semáforo rojo en la Ciudad de México ya sacaron restaurantes a la calle, a terrazas, sabemos que el tema está en control más de servicio de transporte, en tiendas de conveniencias, en los mismos mercados tener mayor control, que ya tiene que salir de la ciudadanía cuidarse un poquillo más", dijo.



Señalan que esta es una opción para continuar operando al aire libre y con menores riesgos, para que la gente pueda ir a consumir con sana distancia, con corrientes de aire.



El representante de la CANIRAC recordó que en las últimas semanas se ha registrado una disminución de afluencia en los establecimientos.



"Se ha impactado la zona centro y de mercados y las noches han sido complicadas porque hay que cerrar más temprano, o no van a cenar la gente y la limitante de que podemos tener el 50 por ciento, estamos sumados a apoyar, creemos que la iniciativa no está bien. Los contagios no se están dando en restaurantes".



Martín Lois comentó que el sector se mantiene trabajando pero cada vez es más difícil mantener la operación de sus establecimientos.