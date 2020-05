Restaurantes de Xalapa podrán operar durante pandemia “hasta en un 40% de su aforo”

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, confirmó que hubo adendas a la Gaceta Municipal Extraordinaria de Xalapa para especificar la forma en que deberán operar restaurantes durante la pandemia de COVID-19 y las florerías de la ciudad durante este fin de semana que se celebra el Día de las Madres."Se le hizo un adendum a esa Gaceta, donde se establece que el servicio de florería, de pastelería y de restaurantes es para llevar y con servicio a domicilio, es lo que estamos manejando y llevando a cabo", dijo.Explicó que los agregados se realizaron después de llegar a acuerdos y buscar una alternativa para no perjudicar de alguna manera a la economía de Xalapa."Los restaurantes tienen servicio a domicilio o para llevar, igual que a las pastelerías y las florerías. Los negocios que son indispensables sí van a permanecer abiertos. Estamos colaborando también con el cierre parcial del centro, con los repartidores de motocicletas y taxis".Referente a los viveros de la ciudad, indicó que también se inspeccionaron para observar que lleven a cabo las medidas de servicio a domicilio.Mencionó que las clausuras que van hasta el momento, se deben a que los establecimientos no acataron las medidas emitidas por las autoridades de salud y del propio Ayuntamiento."Hagamos conciencia, no salgamos de casa. Debemos acatar las disposiciones. Son tres días que va a estar cerrado parcialmente el centro y operativos en toda la ciudad con todas la áreas invitando a los comercios y negocios a que acaten las medidas".Para las tiendas Elektra y Coppel, mencionó que sólo tienen permitido dar servicios financieros."Están trabajando con sus servicios financieros, lo único que tienen permitido es dar esos servicios, ellos ya tienen acordonados sus pasillos".Asimismo, refirió que a partir del día lunes, los restaurantes podrán seguir con su servicio, específicamente en un 40 por ciento."El adendum dice que a partir del lunes, los restaurantes podrán abrir con un 40 por ciento de ocupación", concluyó.En el Acuerdo No. PM/004/2020 “Mediante el cual se dictan medidas extraordinarias paraatender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)” publicado en la Gaceta Municipal el pasado 6 de mayo, originalmente se establecía que:“Los negocios con giro comercial de venta de alimentos preparados mantendrán la operación exclusivamente en servicio para llevar o de entrega a domicilio, cuidando en todo momento las medidas de sana distancia, salud e higiene, previstas en la normatividad y en el presente Acuerdo”.Esto se modificó para ahora decir:“Los negocios con giro comercial de venta de alimentos preparados mantendrán la operaciónservicio para llevar o de entrega a domicilio, cuidando en todo momento las medidas de sana distancia, salud e higiene, previstas en la normatividad y en los Acuerdos emitidos por esta autoridad municipal”.Mientras que el Acuerdo No. PM/005/2020, “Por el que se establecen medidas preventivas de salud relacionadas con la conmemoración del Día de las Madres”, solamente establecía que de florerías deberían suspender actividades del 8 al 10 de mayo.Ahora dice que deberán cerrar, “permitiéndose exclusivamente el servicio de entrega a domicilio”.