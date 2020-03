Restaurantes y hoteles de Veracruz-Boca del Río padecen robo de tuberías

El presidente estatal de CANIRAC, Daniel Martín Lois, informó que han sufrido de robos de tuberías de cobre en varios restaurantes y hoteles de la conurbación Veracruz-Boca del Río.



Puntualizó que si bien ya fueron detenidas 3 personas que incurrían en estos delitos, sobre todo en negocios ubicados en las calles del fraccionamiento Reforma, estas acciones afectaron a los comercios que fueron víctimas de la delincuencia.



"De hecho ya agarraron a los delincuentes que estaban sobre ellos. Sí nos afectó a varios restaurantes, cuando venían a conectar el gas se fugaba porque faltaban partes", dijo.



Puntualizó que los robos se ejecutaron por la noche, tiempo durante el cual los ladrones trepaban a las azoteas de los negocios para robar esta tubería.



Ante esta situación, Martín Lois exhortó a las autoridades a reforzar los rondines de seguridad en la conurbación.



Por otra parte, mencionó que zonas como Córdoba y Coatzacoalcos continúan siendo delicadas en materia empresarial, ya que ha bajado el consumo en restaurantes debido a la delincuencia.



Apoyarán el Día Sin Mujeres



Por su parte, el presidente de CANIRAC en la conurbación Veracruz-Boca del Río, Santiago Martínez Dordella, mencionó que este lunes 9 de marzo se sumarán al paro de mujeres.



Mencionó que no habrá afectaciones salariales a aquellas trabajadoras que, como forma de protesta, no se presenten a sus espacios laborales.



Puntualizó que se están preparando para ese día al conformar plantillas laborales masculinas para evitar afectaciones al servicio en restaurantes.



"Si en algunos casos se diese que no podemos ajustar las plantillas de trabajo, eso podría llegar a ocasionar que algún negocio cierre, sin embargo, lo que estamos solicitando es que haya planeación", dijo.



Señaló que en la conurbación, serían más de 200 restaurantes afiliados a la CANIRAC quienes brindan facilidades a las mujeres que deseen faltar en señal de protesta o que quieran trabajar vestidas de morado.