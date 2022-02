Restitución de registro de partidos locales es temporal: OPLE

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó que sólo es temporal la restitución de los registros de los partidos políticos ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana y Todos por Veracruz, ya que estarán sujetos a los resultados de las elecciones extraordinarias del domingo 27 de marzo en Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.Una vez que el OPLE cuente con los resultados firmes correspondientes a las cuatro elecciones municipales extraordinarias, los sumará con los resultados de las elecciones del 6 de junio de 2021 en los 208 municipios restantes.A partir de ello, determinará si alcanzan el 3 por ciento mínimo de la votación y emitirá la resolución que en derecho corresponda, en relación con el registro de los partidos políticos locales, es decir, si conservan el registro o se cancela.Hasta el momento, el porcentaje de la votación legal y firma del Partido Todos por Veracruz es de 1.83 por ciento; ¡Podemos! de 1.90 por ciento; Cardenista de 0.78 por ciento; y Unidad Ciudadana de 1.45 por ciento.Cabe mencionar que con ese porcentaje de votación habían perdido su registro al no alcanzar el 3 por ciento mínimo de la votación total que se requiere, sin embargo, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó la restitución de los registros, porque todavía no concluye el proceso electoral local 2020/2021, en virtud de que fueron anuladas 4 elecciones municipales.Mientras tanto, en atención a lo ordenado por el TEV, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) deberá inscribir la restitución del registro de los Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en el libro de registro correspondiente.Temporalmente se restituyen todos los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Federal y Local y la normatividad aplicable; así como la conservación de las atribuciones y la integración de los órganos estatutarios estatales de los cuatro partidos locales.Y se les permite la participación de Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, en las elecciones extraordinarias para elegir ediles de los Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, con independencia de que hubiesen postulado o no candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.