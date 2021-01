Restituye INE Veracruz a Consejero Distrital de Huatusco

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz restituyó a Raúl Gonzalo Salazar Fernández como consejero del 13 Consejo Distrital con sede en Huatusco, a quien se le había sustituido por tener una relación marital con otra integrante de dicho órgano.



Lo anterior, al dar cumplimiento a la resolución del Consejo General del INE, mediante la cual revocó el Acuerdo del Consejo Local del pasado 26 de noviembre, por considerar que no existe algún impedimento legal para que ambos puedan desempeñar este cargo, pese al vínculo afectivo existente.



En sesión extraordinaria celebrada la mañana de este lunes, los consejeros locales nombraron nuevamente a Salazar Fernández como consejero distrital en Huatusco propietario y Emilio Bulbarela Marini, como suplente.



El pasado 21 de diciembre, el pleno del INE resolvió la impugnación del nuevamente funcionario, a quien se había designado para ocupar este cargo en los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021, quien acusó que se le había vulnerado su derecho para ser ratificado.



En ese sentido, se determinó que la delegación del Instituto Nacional Electoral en Veracruz realizó una restricción de sus derechos estableciendo requisitos no previstos que impedían su posible designación como consejero electoral del Consejo Distrital 13 de Huatusco.



“La autoridad responsable en la decisión de no designar al actor por el supuesto vínculo con una consejera electoral del citado órgano, se aparta de los límites establecidos en los artículos 66, numeral 1, y 77, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, así como de los criterios señalados por el artículo 9 del RE; sin que sea válido el argumento de que, dada la relación que existe con otra integrante del propio consejo, pueda existir un conflicto de interés”, se precisó en el fallo del Consejo General.



En el mismo se estipuló que la relación marital no implica un relación de supra subordinación que pudiera implicar una violación a la normativa en materia de responsabilidades de los servidores públicos, o bien a los principios que rigen el actuar de las y los Consejeros Electorales distritales.