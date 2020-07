Restricción a viajes no esenciales a Estados Unidos se prolongará hasta agosto

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que debido a que los estados fronterizos de Estados Unidos con México presentan incrementos de contagios de COVID-19 y podría provocar un rebrote, la restricción a viajes no esenciales en la frontera norte se prolongará hasta agosto.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el canciller señaló que para tomar esta decisión se tomó en cuenta la opinión de la Secretaría de Salud (Ssa) y la de los gobiernos locales.



“Los estados del sur de Estados Unidos, California, Nuevo México y Texas están en incremento. Entonces, nuestra perspectiva y de la Secretaría de Salud es que no sería prudente ahorita hacer una apertura, porque lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote.



"Por lo tanto, lo que estamos explorando con las autoridades locales -porque siempre tomamos en cuenta su punto de vista, me refiero a ciudades y gobiernos estatales- es que se prolongue la restricción a viajes no esenciales del 21 de julio y hasta el mes de agosto”, explicó.