Restricciones de horarios y aforos no permiten reactivación económica: CANACO

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Xalapa, David Stivalet Collinot, señaló que aunque las personas ya salieron a las calles en medio de la pandemia, aún no hay una reactivación económica en la ciudad.



"Está complicada todavía la situación. Las ventas no se parecen nada a las ventas del principio de año del 2020. Es una realidad que sí, las personas están saliendo a la calle pero es otra realidad que cada vez sentimos que traen menos dinero en la bolsa".



Comentó que aún hay familias de comerciantes y empresarios que no se han recuperado, pues también existen muchas restricciones de horarios y aforos, medidas que se deben respetar.



“Hay una problemática de restricciones de horarios, restricciones de muchas cosas que no están dejando que la economía se reactive a como (estábamos) acostumbrados antes del 2020”, refirió.



Aseveró que negocios adheridos a la Cámara siguen sobreviviendo a pesar de la crisis económica y lo único que han hecho es reducir el número de sucursales en operación y personal.



"Esperamos que en el segundo semestre del año tengan un repunte. Los apoyos que dio el Gobierno fueron apoyos pequeños. Nosotros siempre estamos pugnando por un apoyo más fuerte a las PYMES. No hay que olvidar que debemos reactivar el desarrollo económico, que obviamente hoy no tenemos", finalizó.