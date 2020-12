Restringirán alcohol y paso de vehículos por primer amanecer en bulevar de Veracruz

Por el primer amanecer de 2021, este primero de enero se restringirá el ingreso de vehículos al bulevar Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz desde las 3:00 hasta las 10:00 horas y se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia en la zona de playas desde los primeros minutos del Año Nuevo.



Ante la pandemia y este evento que congrega a un gran número de personas, el alcalde Fernando Yunes Márquez aclaró que no se impedirá el paso peatonal pero no se podrán ingerir bebidas en la vía pública.



Explicó no se obligará a nadie a retirarse a menos que alteren el orden público.



“No podemos obligar a alguien a retirarse si no está haciendo algo malo, si están tomando en la vía pública sí, no pueden estar tomando en la vía pública pero si están solamente viendo el amanecer, tampoco podemos obligarlos”, dijo.



Detalló que Tránsito Municipal, Policía Naval, Protección Civil y Policía Municipal realizarán el operativo “Nuevo Amanecer” para evitar la concentración de personas en la zona del bulevar.



Precisó que la suspensión de venta de alcohol sólo será en la zona del bulevar pero en el resto de la ciudad el expendio será normal.



“Todas las tiendas de conveniencia ubicadas en la franja costera suspenderán la venta de bebidas alcohólicas a partir de las cero horas del primero de enero y hasta las 10 de la mañana”, dijo.



Sobre los cierres viales, comentó que empezarán en la calle Martí hasta Manuel Doblado.