Resuelve TEV que Alcalde de Coetzala ejerció violencia política contra síndica y regidora

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvieron que el alcalde de Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, deberá permanecer 3 años en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



Lo anterior, al incurrir en esta conducta en contra de la síndica única María Josefina Gallardo Hernández y la regidora única Brenda Flores Apale.



Además, determinaron que otros dos funcionarios, Berenice Alejandra Lezama Jiménez y Bertín Romero Montesinos, deberán estar en el referido catálogo por un año.



Al resolver los juicios ciudadanos presentados por las afectadas, los togados declararon como fundada la obstrucción del ejercicio de sus cargos, respecto a los actos consistentes en impedirles intervenir en la votación y propuesta de remoción y nombramiento de autoridades municipales en la sesión de Cabildo de fecha 27 de julio de 2020.



En la sesión pública celebrada la mañana de este lunes, se explicó que dicha sesión no se llevó a cabo de conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre, aunado a que el Alcalde removió y designó de manera unilateral a servidoras y servidores públicos de dicho Ayuntamiento.



Además, se sostuvo que el edil les ha impedido la libre entrada y salida a sus respectivos espacios físicos de trabajo debido a que fueron modificadas las cerraduras de las puertas y no se les proporcionó la llave de acceso, así como la omisión de recibir, tramitar y dar respuesta a los oficios sin número, de fechas 23 de septiembre y 23 de octubre; lo que visibilizó un trato diferenciado y discriminatorio.



En la resolución se precisó que Cocotle Damián no negó los hechos, ni aportó constancias para desvirtuar tales circunstancias, por lo que se tuvieron por ciertas las manifestaciones de las actoras de que ejerció violencia política en su contra.



Aunado a la revocación del acta de Sesión de Cabildo de fecha 27 de julio del año pasado, los integrantes del TEV ordenaron al Ayuntamiento de Coetzala llevar a cabo un Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, así como programas educativos sobre la igualdad y equidad entre los géneros.



Finalmente, extendieron las medidas de protección decretadas por el pleno jurisdiccional el pasado 13 de agosto, hasta que las funcionarias concluyan su cargo, derivado de las situaciones extraordinarias que se advierten en estos casos.