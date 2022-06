Resuelven sus pleitos o intervenimos, advierte Congreso a Alcaldías

La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado intervendrá en los conflictos que se registran entre ediles de al menos 10 Ayuntamientos si éstos no respetan las minutas que firmaron en el Congreso del Estado para resolver las diferencias.En entrevista, el presidente de dicho órgano, Luis Arturo Santiago Martínez, lanzó un exhorto a presidentes municipales y regidores para que se conduzcan con “cordura, prudencia y sensibilidad” en beneficio de los ciudadanos.“Esperamos que ahí se encuentren las condiciones porque firmaron una minuta y vamos a esperar las cosas y derivado de eso, si no hay cumplimiento, pues se pasará a otra cosa (…)”.“Nosotros hacemos siempre a todos los alcaldes, a todos los servidores públicos que tienen una representación popular, a que por el bien de su propia comunidad lleven a cabo una relación de concordia porque si hay mucha diferencia entonces esto escala más allá del tema interno y entonces se necesitan otras instancias para mediar ese tipo de temas”, declaró el legislador de MORENA.Cabe señalar que la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado ha solicitado la comparecencia de funcionarios de 10 municipios, luego que reportaron distintas inconformidades y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.Uno de dichos Ayuntamientos es Poza Rica, en donde el regidor tercero, Daniel de Jesús Yáñez Hernández, señaló que algunas sesiones de cabildo se llevan a cabo en modalidad “secreta”, aparte de que algunos ediles no son consultados o les niegan el uso de la voz para la aprobación de los puntos y elaboración de documentos.Tras la reunión con la Comisión de Gobernación los funcionarios inconformes firmaron minutas y se comprometieron a tratar de conciliar sus diferencias antes de proceder por la vía legal.Santiago Martínez recordó que los Ayuntamientos apenas llevan 7 meses funcionando, por ello es necesario solucionar los desacuerdos antes de que los conflictos escalen.“El exhorto es a todas y a todos a que se conduzcan con mucha cordura, prudencia y sensibilidad; que haya concordia por el bien de los habitantes”, dijo el presidente de la Comisión de Vigilancia.